La beauté du flou

Et si le flou était la part la plus riche du monde visible ? Et si l'image nette n'était qu'un leurre ? L'histoire de l'art en Occident peut être lue comme l'histoire de l'apprivoisement progressif du flou, qui permet une libération esthétique face à un monde saturé de signes et dominé par la prolifération des images. Le "sfumato" de la Renaissance a été la première étape d'un long chemin de reconnaissance : oui, le monde est flou, fait de foisonnements et de vapeurs, non le flou n'est pas un défaut mais une acceptation de la complexité et de l'inachèvement des choses.

Une conférence enregistrée en 2013.

Philippe Garnier, écrivain, auteur de deux essais aux Presses Universitaires de France (La Tiédeur ; Une petite cure de flou.)