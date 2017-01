Paul Klee : une oeuvre où musique et peinture s'entrelacent

Comment Paul Klee a pensé les liens entre musique et peinture ? En cherchant à traduire visuellement la musique sans se contenter d'une synesthésie intuitive, Paul Klee a mis en place des instruments conceptuels rigoureux : damiers, quadrillages, figures en 3D...

Pour Pour Klee, lui-même musicien, la musique correspond à des temps dynamiquement habités, relevant d'un dynamisme corporel bien plus que d'une mesure fixe et figée. Pour lui, le rythme est un principe d'organisation du mouvant, mettant en jeu le divisible et l'indivisible.