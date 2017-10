Philip Roth : la quête de la liberté

À travers la littérature, Philip Roth tente d'échapper à la dépendance physique, la maladie, la mort... Il se sert du registre du burlesque et de l'invraisemblable, pour récupérer une marge de manoeuvre sur l'existence. Le sexe et l’amour, le sens de la vie, le sens de sa propre vie, tout est là.

Écrivain du désir et de la judaïté, Philip Roth est sans doute l'un des plus grands écrivains américains, dont l'oeuvre suscite autant l'admiration que la controverse, et qui vient d'être publié, de son vivant, dans la Pléiade.

On aurait tort de ramener la littérature de Philip Roth à sa seule dimension juive, puisque l'accent de son oeuvre porte plutôt sur l'individu au-delà de sa communauté...

Les écrivains, c'est moins étonnant qu'il n'y paraît, se divisent comme le reste de l'humanité entre ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Philip Roth

Une conférence enregistrée en 2014.

Amaya Bloch-Lainé, Social Media Lab, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.