Qu'est-ce qu'être proustien ?

Etre proustien, c'est quoi ? Alors qu'un "balzacien" est quelqu'un qui connaît Balzac, la notion de "proustien" va au-delà de la littérature. Avec toutes ses variantes, la "proustmania" témoigne d'une fascination étonnante pour une oeuvre qui n'épuise jamais ses significations...

"La Recherche" , avec ses 9,6 millions de caractères (près de 1,5 million de mots) s'organise comme une forme de mouvement perpétuel, une matrice circulaire qui produit du langage à l'infini. Il s'agit d'une cathédrale qui s'est construite de l'intérieur, qui s'est écrite de manière circulaire et qui se lit en boucle. Le roman de Proust est un livre-monde lui-même construit avec des mots-mondes, des phrases-mondes, produisant l'alchimie d'un plaisir de lecture toujours renouvelé, ouvert à tous types de lectures. "Comment ne pas être proustien ?" , s'interroge Paul Vacca. Pour lui, si "La Recherche" se révèle comme universelle à chaque lecture individuelle, comme en écho à l'intimité de chacun, c'est qu'alors on est proustien "par la grâce et non par les œuvres" .