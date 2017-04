Rousseau : "Pour jouir, il faut savoir goûter"

Rousseau ne condamne pas le luxe mais se prononce en faveur d'une raréfaction volontaire de la jouissance. Il faut selon lui générer du désir pour enrichir la jouissance, mettre l'objet du désir à distance, s'interdire momentanément de consommer.

Pour Rousseau, le luxe est pourvoyeur d'inégalités et d'injustices, la sophistication et le décorum sont des obstacles à la jouissance des choses. L' « empire des modes » s'oppose au fonctionnement efficace du goût. Dans la mode, on finit par être livré à l'opinion des autres, à l'opposé de ce que Rousseau appelle la volupté, autrement dit la vraie jouissance des choses. Rousseau oppose le « luxe de vanité » (conventionnel/factice) au « luxe de mollesse » (voluptueux/ paisible). L'actualité de Rousseau est évidente : un des fantasmes du luxe, toujours aujourd'hui, consiste à vouloir se procurer plus que ce dont on peut effectivement jouir. Or ce qui permet la jouissance, c'est le silence et l'absence de décorum.

Sois voluptueux, et non pas vain. Apprends à flatter tes sens, riche bête, prends du goût et tu jouiras. Rousseau

Une conférence enregistrée en 2014.

Olivier Assouly, docteur en philosophie à l’Université Paris I-La Sorbonne, professeur à l'IFM en charge de l’édition et de la recherche.