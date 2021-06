100 ans du Parti communiste chinois : quel avenir avec Xi Jinping ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Depuis des mois, Pékin prépare un rendez-vous symbolique avec son histoire : les 100 ans du Parti communiste chinois. Le 1er juillet prochain, le pays se mettra à l'unisson de ces célébrations rituelles, voire religieuses, avec leur défilé militaire, leurs expositions et les messages de propagande dans les médias. Ce "siècle" du Parti est aussi un événement capital pour le président Xi Jinping, qui prépare son maintien au pouvoir pour un troisième mandat inédit en 2022 et veut célébrer plus que jamais le "rêve chinois". Sous sa direction, le Parti se présente comme le sauveur, double vainqueur de la "pauvreté absolue" et du "démon" du Covid-19. Dans le même temps, le régime s'est durci et l'idéologie rouge est de retour : les références à Marx, au maoïsme et même à la sombre période de la Révolution culturelle (1966-1976) se multiplient. Fort de ses succès économiques, le Parti communiste se présente désormais au monde comme un exemple à suivre. Xi Jinping parle de "solution chinoise" pour évoquer sa gouvernance : dirigiste en économie et léniniste en politique. Un modèle de valeurs défendu dans la guerre commerciale et technologique que la Chine mène avec l'Amérique. Face à elle, l'administration Biden dénonce un Parti communiste "génocidaire" au Xinjiang, qui anéantit la démocratie à Hong Kong et impose un contrôle social liberticide des citoyens via les nouvelles technologies. Cette conférence permettra de mieux comprendre les nouveaux enjeux du PCC, un siècle après sa fondation. Comment caractériser le Parti selon Xi Jinping et dans quelle direction l'emmène-t-il ? Où en est le "contrat social" entre le PCC et le peuple chinois ? Qu'est-ce qui menace le plus le pouvoir du Parti sur la Chine ?

Avec :

Chloé Froissart, professeur de science politique à l'Inalco et spécialiste des rapports Etat-société en Chine et de l'évolution du régime chinois

Xiaohong Xiao-Planes, professeur émérite à l'Inalco et spécialiste de l'histoire contemporaine de la Chine

Joris Zylberman, rédacteur en chef d'Asialyst et ancien correspondant en Chine

Modération : Baptiste Fallevoz, rédacteur en chef à France 24, ancien correspondant en Chine et membre d'Asialyst