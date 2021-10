Asie-Pacifique : quelle dynamique régionale après la pandémie ?

L'Inalco et Asialyst.com proposent une conférence pour mieux comprendre où en est l'intégration régionale en Asie-Pacifique sur fond de pandémie et de rivalité sino-américaine.

La mondialisation a subi les coups de boutoir successifs de la crise financière en 2008 et de la pandémie en 2020. La dynamique des échanges mondiaux est fortement ralentie, et les chaînes de valeur internationales sont en plein bouleversement. Les mots d’ordre actuels sont la diversification des fournisseurs, la relocalisation et la régionalisation des productions, le retour à une plus grande souveraineté économique. L’accélération du numérique et des nouvelles technologies renforce ce mouvement en remettant en cause les fondements traditionnels de la division internationale du travail.



L’Asie occupe une place à part dans cette vaste transformation. Elle a poursuivi et accéléré son intégration régionale après la crise financière de 2008. Après un moment de freinage depuis 2018, la dynamique des échanges asiatiques repart de l’avant. L’Asie a de puissants atouts pour réussir sa régionalisation et tirer parti des virages technologiques actuels. Elle est devenue le seul continent qui développe une politique active de libre-échange régional.



Elle doit cependant faire face à deux menaces : d'une part, l’affaiblissement brutal de l’Asie du Sud, et en particulier de l’Inde, qui donne un coup d’arrêt à son intégration dans les échanges asiatiques ; et d'autre part, le conflit sino-américain, qui peut conduire à une dislocation des chaînes de valeur asiatiques, en particulier dans le secteur des technologies de l’information.

Cette conférence permettra de mettre en perspective les dynamiques économiques et commerciales à l'œuvre en Asie-Pacifique. Quelles sont les nouvelles mutations de la mondialisation ? Comment l'Asie participe-t-elle à ces nouvelles mutations des échanges mondiaux ? Quel est l'impact de la rivalité sino-américaine sur le reste de l'Asie ?

Avec :

Deniz Ünal , économiste et rédactrice en chef de la collection Panorama du CEPII (Centre d’études prospectives et d’information internationale)

, économiste et rédactrice en chef de la collection Panorama du CEPII (Centre d’études prospectives et d’information internationale) Hubert Testard , spécialiste de l’économie asiatique, enseignant à Sciences Po et ancien conseiller financier en Asie

, spécialiste de l’économie asiatique, enseignant à Sciences Po et ancien conseiller financier en Asie Pierre-Antoine Donnet, journaliste et auteur d’un livre sur l’affrontement entre la Chine et les Etats-Unis, évoquera l’impact de la rivalité sino-américaine sur le reste de l’Asie

Modération : Joris Zylberman, cofondateur et rédacteur en chef d'Asialyst, ancien correspondant en Chine pour RFI et France 24

Co-organisateurs : Inalco et Asialyst.com, le site d'information et d'analyse sur toute l'Asie