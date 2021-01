Climat : la Chine peut-elle sortir de ses contradictions ?

Asialyst et l'Inalco vous proposent un débat pour cerner les enjeux et les ressorts de la question climatique en Chine.

La lutte contre le climat va connaître un nouveau souffle avec l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche le 3 novembre dernier. Le démocrate a promis de revenir dans l'accord de Paris dès les premiers jours de son investiture, le 20 janvier. Depuis le retrait américain de l'accord décidé par Donald Trump, la Chine se veut un pays leader dans la lutte contre le changement climatique. Or elle n'en a pas fini avec ses ambivalences. Certes, elle devrait pouvoir atteindre ses objectifs en matière d'émission pour 2020 et pour 2030. Certes, l'utilisation du charbon dans le mix énergétique a baissé à 58% en 2018, son plus bas taux historique. Une transformation accomplie grâce aux investissements massifs de Pékin dans les énergies renouvelables.

Mais selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de charbon dans le pays repart sur une trajectoire proche des pics de 2012, alors qu'elle avait baissé entre 2014 et 2017. La Chine est-elle sans le dire en train de revoir ses ambitions à la baisse en matière d'émission de gaz à effet de serre ?

Cette visioconférence permettra de comprendre les contradictions chinoises sur le climat. Quels sont les défis auxquels la Chine est confrontée sur son territoire comme sur la scène internationale ? Quel est l'impact de la guerre commerciale sur les politiques climatique et énergétique chinoises ? Comment le changement climatique est-il perçu dans le pays à travers les médias, les réseaux sociaux et les sondages d'opinion ? Comment réagit la jeunesse chinoise ? Quels sont les modèles chinois de référence, les initiatives marquantes, l’apport de la société civile et du secteur privé au-delà des programmes gouvernementaux ?

Pour en discuter, nos intervenants :

Introduction par Hubert Testard, membre d'Asialyst et ancien conseiller financier de l'ambassade de France en Chine. Il donnera les éléments factuels pour comprendre l’importance de la Chine en matière climatique, les enjeux spécifiques auxquels elle est confrontée, et il rappellera les engagements de Pékin dans le cadre de la COP 21.



Jean-François Huchet, économiste et professeur des Universités, président de l’Inalco et auteur d’un livre sur la crise environnementale chinoise. Il expliquera comment s’est structurée la politique gouvernementale en matière de changement climatique ; quels ont été les résultats obtenus mais aussi les ambivalences et les politiques énergétiques contradictoires aux objectifs climatiques ; et enfin les enjeux pour la décennie à venir, notamment l'impact de la guerre commerciale sur les engagements climatiques de Pékin.



Liu Hongqiao, journaliste chinoise ayant travaillé pour différents grands organes de presse chinois et pour des ONG internationales, spécialisée depuis 10 ans sur les questions d’environnement et de climat. Elle précisera comment la presse chinoise et les réseaux sociaux évoluent dans leur analyse des enjeux climatiques. Elle expliquera les divergences de vues entre les médias publics, ceux émanant du secteur privé et les ONG. Elle évoquera les hésitations de la jeunesse chinoise entre pragmatisme, élitisme et activisme. Elle nous donnera son point de vue sur les perceptions de l’opinion publique en Chine. (Liu Hongqiao s’exprimera en anglais)



Nathalie Bastianelli, consultante, spécialiste de l'innovation verte en Chine. Elle organise un forum annuel dans le pays sur "les innovations et la consommation responsable". Elle a de nombreuses interventions et conférences à son actif et accompagne des marques chinoises dans leur transformation durable. Elle concentrera son intervention sur les initiatives et les solutions mises en œuvre par la société civile et le secteur privé (dont la mode, l’alimentaire et le tourisme durable). Elle montrera la densité et l’originalité des projets lancés chaque jour en Chine pour changer les modes de vie et lutter en profondeur contre le changement climatique.

Modération :

Joris Zylberman, rédacteur en chef d'Asialyst.com, le site d'information et d'analyses sur l'Asie, et ancien correspondant en Chine.