Covid-19 en Inde : ce que la crise sanitaire révèle du pays de Narendra Modi

Pour mieux comprendre la terrible crise du Covid-19 en Inde au printemps 2021, l'Inalco et Asialyst.com, le site d'information et d'analyse sur toute l'Asie, vous proposent une conférence.

C’était en janvier 2021, lors du Forum de Davos : Narendra Modi, Premier ministre indien, proclamait la victoire de son pays sur le Covid-19. La pandémie était maîtrisée et l’Inde allait venir au secours du reste du monde en lui fournissant massivement des vaccins. Et pourtant, trois mois plus tard, le pays était frappé de plein fouet par une nouvelle vague dévastatrice occasionnant des centaines de milliers de morts. Le pays qui se voyait comme la « pharmacie du monde » en était réduit à demander de l’aide pour se procurer des bouteilles d’oxygène…



Insouciance des pouvoirs publics qui avaient autorisé meetings électoraux et pèlerinages géants, incurie des institutions sanitaires qui n’avaient pas prévu l’impact de la deuxième vague sur un système de santé défaillant, inefficacité de l’action publique minée par les rivalités entre le gouvernement central et les États fédérés, la crise du Covid-19 a en fait agi comme un formidable révélateur des failles structurelles du pays.



Cette conférence tentera d’analyser les diverses composantes de l’impact de la crise sanitaire sur le deuxième pays le plus peuplé de la planète. Comment comprendre la gouvernance défaillante à l'occasion de ce désastre humanitaire ? Que révèle cette crise du fonctionnement du fédéralisme à l'indienne ? Comment analyser la faillite du système de santé ?

Avec :

Anne Viguier, historienne , spécialiste de l'Inde, maîtresse de conférences à l'Inalco et chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes américains, africains et asiatiques

, spécialiste de l'Inde, maîtresse de conférences à l'Inalco et chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes américains, africains et asiatiques Jean-Luc Racine , directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Centre

, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Centre Yves-Marie Rault Chodankar, géographe, spécialiste de l’industrie pharmaceutique indienne, postdoctorant au Centre Population et Développement (Ceped) et à l’Institut Francilien Recherche Innovation Société (IFRIS)

Modération :