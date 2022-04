La Guerre en Ukraine vue depuis l'Asie : réactions publiques et parallèles historiques

Crédits : Anti-War Anti-Putin Protest at Shibuya Crossing on February 26th 2022

Avec les participations de :

- Estelle Bauer, Professeur des universités à l’Inalco, Histoire de l’art/Japon, directrice de l’IFRAE – introduction

- Jean-Pierre Cabestan, PU et CNRS, Université baptiste de Hong-Kong, science politique/Chine – réaction politique et implications pour Taiwan

- Guibourg Delamotte, MCF HDR à l’Inalco, science politique/Japon – réaction gouvernementale et ouverture sur l’approche japonaise en matière de sanctions internationales

- Chloé Froissart, PU à l’Inalco, science politique/Chine – opinion publique à Hong Kong et en Chine

- Juliette Genevaz, MCF à l’université Lyon III, science politique/Chine – positionnement du gouvernement chinois face à la Russie

- Jacques Legrand, Professeur émérite à l’Inalco, littérature mongole – Depuis la Mongolie

- Cam Thi Poisson, MCF à l’Inalco, littérature vietnamienne – Depuis le Vietnam

- Françoise Robin, PU à l’Inalco, sociologie/Tibet – Depuis le Tibet

- Eric Seizelet, Professeur émérite à l’Université de Paris, droit/Japon – première réactions de l’opinion publique au Japon

- David Serfass, MCF à l’Inalco, histoire/Chine – parallèles historiques

- Xiaohong Xiao-Planes, Professeur émérite à l’Inalco, histoire/Chine – réactions de l’opinion sur WeChat

Animation : Guibourg Delamotte, Maître de conférences habilitée, science politique, département d’études japonaises