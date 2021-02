Les ressorts du racisme anti-asiatique en France, des manifestations de 2010 au Covid-19

En août 2016, le meurtre d'un couturier chinois à Aubervilliers provoquait des manifestations massives de la communauté asiatique de France. Ce drame avait mis en lumière les agressions physiques, mais aussi le racisme du quotidien subi par une population jugée "discrète, travailleuse et communautariste".

Cette mobilisation, faisant écho à celle de 2010, a permis de donner une visibilité associative, médiatique et politique, à une communauté parfois oubliée des luttes anti-racistes des dernières décennies.

Quatre ans plus tard, la pandémie du Covid-19 est venue replacer le racisme anti-asiatique dans le débat public. Aux titres de journaux racoleurs, se sont ajoutés des vexations du quotidien mais aussi des appels à "frapper chaque Chinois" sur les réseaux sociaux.

Cette conférence aura pour but d'analyser les spécificités du racisme anti-asiatique en France et de cerner ses racines historiques, politiques et sociales. Nos intervenants, jeunes associatifs, journalistes et chercheurs, débattront également des moyens d'action pour faire avancer la lutte contre le racisme et les préjugés anti-asiatiques.

Nos intervenants :

Lin-Lanh Dao : Journaliste et illustratrice à France Télévisions, spécialiste du fact-checking. Elle prend régulièrement la parole sur le racisme anti-asiatique.

Rui Wang : Élu délégué à Pantin (Seine-Saint-Denis), co-fondateur en 2009 de l'Association des Jeunes Chinois de France

Sun-Lay Tan : Journaliste et agent d'artiste, porte-parole du comité Sécurité pour Tous 94

Ya-Han Chuang : Sociologue, chercheuse à l'Institut national d'études démographiques (Ined) et fellow de l'Institut Convergences Migrations. Son ouvrage, Une minorité modèle ? Chinois de France et racisme anti-Asiatiques, paraîtra en avril 2021.

Modération :