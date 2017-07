1945-1947: des sciences de l’homme pour faire la paix

A la faveur d'un dépouillement des archives des plus anciens versements du CNRS (Archives nationales, 19800284), pour l'immédiate après-guerre, un manuscrit de Lucien Febvre a pu être identifié au sein des dossiers et procès-verbaux de refondation du Centre national de la Recherche scientifique. Inédit et non signé, il apparaît comme la marque de l'insigne influence de celui qui avant la guerre avait été chargé par le ministre de l'Education nationale Anatole de Monzie de refonder une « encyclopédie » française, sur le modèle du précédent de Diderot et d'Alembert.

Dès septembre 1944, autour de la haute autorité scientifique que représente Frédéric Joliot-Curie, la recherche fondamentale se propose de refonder une France meurtrie dans un monde encore en guerre. Les blessures béantes de l'Occupation exigent aux yeux de tous le recours aux remèdes de la Science.

Il s’agit de redistribuer le savoir ancien en une dynamique nouvelle : ce qui va pour la première fois s'appeler « sciences de l'homme », dans une acception institutionnelle en France, répond en fait à une véritable volonté de réforme et de reformation du savoir de l'homme sur l'homme.

Conférence enregistrée le 18 avril 2017, dans le cadre du cycle « Trésors du patrimoine écrit à la loupe ». Avec par Yann Potin, chargé d’études documentaires au département de l’Éducation, de la Culture et des Affaires sociales aux Archives nationales, et Thomas Hirsch, post-doctorant dans le cadre du labex Hastec/Archives nationales, et avec la participation de Philippe Joutard, président de l’association Lucien Febvre et directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales / Aix Marseille Université, et de Brigitte Mazon, EHESS

