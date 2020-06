Ce que patrimoine veut dire : un tour du monde des conceptions (1/3)

Si les organisations internationales, telles que l’UNESCO ou l’ICOM travaillent depuis des décennies à l’élaboration de définitions communes pour le patrimoine ou pour les musées, les politiques patrimoniales sont avant tout fortement ancrées dans des contextes nationaux et locaux.

Crédits : CC BY Gilbert Sopakuwa

Elles sont profondément liées à des histoires nationales et leur organisation comme leur conduite s’inscrivent, pour chaque pays, dans la question bien plus large du rôle de l’Etat au sein de la société.

Tenter des comparaisons terme à terme des politiques patrimoniales revient bien souvent à risquer le contresens, si n’est prise en compte, en amont de la comparaison, la question de la conception du patrimoine qui s’élabore au sein de chaque pays.

Ce séminaire organisé en partenariat par l’INP et le LAHIC (IIAC), propose de tenter sinon un tour du monde des conceptions du patrimoine, du moins une pérégrination à travers différents pays ou aires culturelles, du Japon à la Chine, en passant par l’Afrique et les pays Baltes.

Cette première séance porte sur les questions méthodologiques et épistémologiques de l’approche comparée des conceptions du patrimoine en droit et en anthropologie.

Séance animée par Christian Hottin, Marie Cornu et Jérôme Fromageau pour la direction du Dictionnaire de droit comparé du patrimoine culturel, avec Cyril Isnart et Anaïs Leblond pour la direction de l’ouvrage Les vocabulaires Locaux du “Patrimoine”: Traductions, Négociations, et Transformations.

Séminaire de recherche proposé en 2020 à l'Institut national du patrimoine.