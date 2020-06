Ce que patrimoine veut dire : un tour du monde des conceptions (2/3)

Laurent Nespoulous, maître de conférence INALCO, présente l’archéologie et la notion de patrimoine au Japon, de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui.

Crédits : cc by Angel de los Rios

Laurent Nespoulous est maître de conférence INALCO, docteur en Archéologie et chercheur détaché au Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (République Française, Maison Franco-Jaonaise) et rattaché à Institut Français de recherche sur le Japon depuis septembre 2012.

Il intervient dans le cadre du séminaire de recherche "Ce que patrimoine veut dire : un tour du monde des conceptions" organisé à l'Institut national du patrimoine en février 2020.