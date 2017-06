Ce qu’exposer veut dire. Exposer l’archéologie : vestiges mérovingiens

Lors de la session 2017 du colloque « Ce qu’exposer veut dire », l’Institut national du patrimoine aborde le thème de l’archéologie. En effet, les fouilles ne sont pas une finalité en soi, les objets sont par la suite étudiés et, dans certains cas, exposés.

Au moment où s’installe la nouvelle région Grand Est, l’Agglomération de Saint-Dizier (Haute-Marne) signe, en partenariat avec le Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et l’Inrap, une exposition labélisée d’intérêt national, dédiée au royaume des Francs de l’Est, l’Austrasie. Alors que la Neustrie et la Burgondie ont fait l’objet de grandes expositions dans les années 1980, il s’agit de la première exposition consacrée à l’Austrasie, berceau de la dynastie mérovingienne, qui a connu un fort rayonnement entre 511 et 717. À une époque où le questionnement identitaire sature l’espace public, l’exposition invite le visiteur à prendre du recul, offrant l’exemple d’une identité construite à partir d’une grande diversité culturelle. Dans cet esprit, et avec le souci de concilier démarche scientifique et intérêt du public, l’exposition incite à découvrir la singularité et la richesse de la vie quotidienne et de l’organisation sociale du royaume mérovingien

Intervention de Virginie Dupuy, conservateur au Musée de Saint-Dizier enregistrée le 21 avril 2017 dans le cadre du colloque « Ce qu’exposer veut dire 5° édition ».

A la croisée d’une exposition artistique et historique, le musée de Cluny propose de redécouvrir les temps mérovingiens autour d’une monographie à portée nationale. Dans un dialogue inédit, manuscrits des VIIe et VIIIe siècles provenant notamment du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, des bibliothèques de Laon et d’Autun, de la bibliothèque apostolique vaticane ou des Archives nationales de France entrent en résonance avec les collections du musée de Cluny et les prêts du musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, du British Museum, du musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont ou encore du musée Alfred-Bonno de Chelles.

Intervention d'Isabelle Bardiès-Fronty, conservateur en chef au musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge enregistrée le 21 avril 2017 dans le cadre du colloque « Ce qu’exposer veut dire 5° édition ».

Placée sous la direction de Philippe Dagen, la rencontre, ouverte au plus large public et destinée aussi aux élèves conservateurs en formation, a pour ambition de présenter les différentes problématiques qu’implique le projet d’exposition depuis sa conception jusqu’à son ouverture au public, à travers l’exemple de manifestations emblématiques de l’année 2013. Expositions d’archives, d’art contemporain, mais aussi expositions dans les monuments historiques, chaque exemple sera l’occasion de faire intervenir les différents acteurs qui travaillent à l’élaboration de ces manifestations artistiques ou scientifiques et d’aborder des thématiques aussi diverses que l’édition du catalogue, le mécénat, le public et la médiation, la conservation préventive, le transport et l’installation des œuvres ainsi que la scénographie.