Ce qu’exposer veut dire. Exposer l’art contemporain

De l’ébauche du projet à l’installation des œuvres, la conception d’une exposition d’art contemporain est un travail sur le long terme qui fait intervenir de nombreux corps de métiers. Ce projet est souvent une collaboration entre, artiste, commissaire d’exposition, scénographe et conservateur. Ce dernier doit veiller à la cohérence de l’exposition avec la politique du lieu, et doit mettre en place des stratégies de communication et de médiation adaptées. C’est ce qu’explique Bernard Blistène, directeur du musée national d’art moderne, au sujet de l’exposition d’Anselm Kiefer.

Intervention enregistrée le 11 avril 2016 à l’occasion du colloque « Ce qu’exposer veut dire 4° édition »

Le dialogue entre l’artiste Bertrand Lavier, Philippe Dagen et Catherine Grenier, directrice-adjointe du Musée national d'art moderne, montre un autre aspect de la collaboration qui a lieu durant la conception d’une exposition.

L’intervention d’Annette Messager, artiste plasticienne, et Joëlle Pijaudier, directrice des Musées de la ville de Strasbourg et commissaire de l’exposition, montre les étapes de la conception et du montage d’une exposition.

Les témoignages de Christian Bolstanski et Chiara Parisi, directrice des programmes culturels de la Monnaie de Paris permettent de soulever la question de la valeur des œuvres contemporaines et du sens des expositions.

Placée sous la direction de Philippe Dagen, la rencontre, ouverte au plus large public et destinée aussi aux élèves conservateurs en formation, a pour ambition de présenter les différentes problématiques qu’implique le projet d’exposition depuis sa conception jusqu’à son ouverture au public, à travers l’exemple de manifestations emblématiques des années passées. Expositions d’archives, d’art contemporain, mais aussi expositions dans les monuments historiques, chaque exemple sera l’occasion de faire intervenir les différents acteurs qui travaillent à l’élaboration de ces manifestations artistiques ou scientifiques et d’aborder des thématiques aussi diverses que l’édition du catalogue, le mécénat, le public et la médiation, la conservation préventive, le transport et l’installation des œuvres ainsi que la scénographie.