Ce qu’exposer veut dire. Session 2017 : Les actions culturelles en milieu carcéral

Lors de la session 2017 du colloque « Ce qu’exposer veut dire », l’Institut national du patrimoine aborde un thème important dans la formation des conservateurs : les publics empêchés, et plus particulièrement ceux des milieux carcéraux.

En 2013, puis en 2016, deux expositions réunissant des œuvres originales prêtées par des musées et des institutions culturelles furent montées à l'intérieur du Centre Pénitentiaire Sud Francilien, fruits d'un partenariat entre l'établissement, l'administration pénitentiaire et la Réunion des musées nationaux pour la première, dont le thème était "Le Voyage", Paris Musées pour la seconde qui portait sur "Les Misérables". Elles résultaient d'un travail de plus d'un an avec, chacune, une dizaine de commissaires-détenus qui ont élaboré le parcours, choisi les œuvres, conçu et rédigé le petit journal et assuré la médiation de l'exposition auprès des visiteurs : l'ensemble des détenus de l'établissement, le personnel de surveillance, le personnel administratif et de santé. La présentation de Vincent Gille, élève conservateur à l’INP, qui fut co-commissaire des deux expositions, reviendra sur l'ensemble de ces aventures.

Ce long travail qu’on a fait ensemble s’accompagnait évidement, et c’était la raison pour laquelle moi j’étais là et eux aussi un peu, d’une aventure humaine importante et capitale dans la conception du projet […].

Après plusieurs autres groupes (dont l’équipe de rugby du stade rochelais, les femmes du quartier de Mireuil ou les agents du centre technique municipal), il a été proposé à un groupe de détenus de la centrale de Saint-Martin de Ré de faire cet exercice. Afin de le mener à bien, musée des Beaux-Arts, Service pénitentiaire de Charente-Maritime et Marie Tillard artiste plasticienne, associée au projet, ont offert aux volontaires 2 séances par mois de 2 heures chacune pendant un an afin de monter l'exposition. Sur le thème de la Lumière, choisi par 11 détenus, 80 toiles ont été retenues et organisées par eux en 5 sections. Parallèlement, sous la houlette de Marie Tillard, ils ont bénéficié d’ateliers d’art plastique au cours desquels ils ont réalisé des tableaux inspirés des œuvres qu’ils préféraient et écrit des textes pour le catalogue (travail réalisé en partenariat avec l'enseignant de la Maison centrale.

Annick Notter, conservatrice générale et directrice des musées d’art et d’histoire de La Rochelle, et Marie Tillard, artiste plasticienne.

On a décidé de demander tous les ans à des gens qui sont éloignés du monde de la culture de sélectionner sur les 900 tableaux les 60 ou 70 qu’ils voulaient voir.

Interventions enregistrée le 21 avril 2017 dans le cadre du colloque « Ce qu’exposer veut dire 5° édition ».

Placée sous la direction de Philippe Dagen, la rencontre, ouverte au plus large public et destinée aussi aux élèves conservateurs en formation, a pour ambition de présenter les différentes problématiques qu’implique le projet d’exposition depuis sa conception jusqu’à son ouverture au public, à travers l’exemple de manifestations emblématiques de l’année 2017. Expositions d’archives, d’art contemporain, mais aussi expositions dans les monuments historiques, chaque exemple sera l’occasion de faire intervenir les différents acteurs qui travaillent à l’élaboration de ces manifestations artistiques ou scientifiques et d’aborder des thématiques aussi diverses que l’édition du catalogue, le mécénat, le public et la médiation, la conservation préventive, le transport et l’installation des œuvres ainsi que la scénographie.