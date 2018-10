Comment éveiller l’intérêt du jeune public ?

En 2017, le Muséum-Aquarium de Nancy a établi un nouveau record de fréquentation avec 117 000 visiteurs avec une programmation au sein de laquelle s’inscrit l’exposition temporaire « Moches ! », conçue et réalisée par l’équipe du Muséum-Aquarium et qui a su éveiller l’intérêt du jeune public.

Dédiée à cette typologie de public qui a été sollicité pour participer à sa conception et pour tester plusieurs modules de sa scénographie, elle a délivré un message décalé sur les notions de beauté et de laideur dans le règne animal, dans une perspective d’évolution du vivant et d’adaptation au milieu. Divertissante tout autant qu’informative et réflexive, elle a connu un succès populaire puisque 94 000 visiteurs, petits et grands, l’ont parcouru au cours de ses 10 mois d’exploitation.

C’est une exposition qu’on a voulue collaborative avec le jeune public […]

Intervention de Pierre-Antoine Gérard, directeur des musées du Grand Nancy, enregistrée le 13 avril 2018 dans le cadre de la 6e édition du colloque "Ce qu'exposer veut dire".