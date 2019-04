Quels partenaires pour le conservateur du patrimoine ?

Crédits : Crédits CC by KetihJonsn at English Wikipedia

Quel que soit la nature des relations établies, le conservateur est amené à échanger avec l’universitaire mais également avec des acteurs appartenant au monde de la communication et de la politique.

Cependant, il existe tout autant de convergences que de divergences dans ces relations, puisque le métier de conservateur ne s’arrête pas aux frontières françaises mais implique de nombreux pays tels que l’Allemagne ou les Etats-Unis.

Cette table ronde présidée par Michel Poivert, professeur des universités, directeur de l’UFR Histoire de l’Art et Archéologie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, propose d’étudier ces acteurs et leurs connexions à travers l’exemple de régions et pays distincts.

Interventions enregistrées le 23 novembre 2010, dans le cadre du colloque « Conserver, restaurer demain. Quelles formations pour quels métiers ? »