De la condition animale à la valorisation patrimoniale : l’animal en exposition et son public (1/2)

Intervention de Luc GOMEL, directeur du parc zoologique du Lunaret à Montpellier

Ingénieur agronome de formation, myrmécologue et conservateur du patrimoine (PSTN), Luc Gomel est directeur du Zoo du Lunaret de la Ville de Montpellier depuis 2011. A travers des expériences clefs de son parcours en tant que concepteur scientifique d'expositions et d'insectariums (Vivarium du Moulin ; Micropolis ; Naturoptère), il revient sur le potentiel d'attraction du vivant pour sensibiliser les publics aux questions d'écologie et de biodiversité mais aussi sur les responsabilités liées à la présentation du vivant.

Si les animaux habitent l’imaginaire des hommes, ils peuplent également leurs musées, éco-musées et monuments historiques, tantôt considérés comme des créatures « nuisibles », tantôt valorisés comme objets de collection ou supports de création artistique. Tandis que les trophées de chasse, momies et autres spécimens naturalisés ont suscité des études variées, aussi bien du point de vue de la conservation préventive que de la muséologie ou de l’anthropologie, la présence d’animaux vivants dans le cadre de lieux patrimoniaux a souvent été approchée sous l’angle unique de la nuisance, et ce au détriment d'une analyse plus vaste de leur cohabitation avec les visiteurs et les professionnels du patrimoine.

Se posent alors de nombreuses questions pratiques, éthiques et philosophiques.

Quelle est la place de l’animal vivant dans ce contexte et son rôle dans l’évolution des politiques culturelles ? Comment les pratiques professionnelles de conservation et d’exposition intègrent-elles sa présence, voire en tirent profit ?

Ces questionnements invitent à envisager de nouvelles formes d’interactions avec l’animal. En dépassant le simple rapport d’éradication ou de valorisation touristique et génétique, il s’agit de s’intéresser à la relation quasi symbiotique qui lie l’homme à l’animal au sein d’espaces patrimoniaux perçus comme autant d’écosystèmes vivants.

Intervention proposée lors de la journée d'étude du 16 avril 2019 par l'association des élèves-conservateurs de l’Institut national du patrimoine.