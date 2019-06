De la condition animale à la valorisation patrimoniale : l’animal en exposition et son public (2/2)

Intervention de Julien BONDAZ, maître de conférences en anthropologie à l’Université Lyon 2

À partir de l’étude de A. Appadurai consacrée aux objets (The Social Life of Things : Commodities in Cultural Perspective), Julien Bondaz applique le principe de la biographie aux animaux de zoo d’Afrique de l’Ouest et propose une approche anthropologique. Animaux vivants et nés en captivité, leur interaction avec les populations humaines leur confère des valeurs différentes. Partant de l’animal sauvage, l’octroi d’un nom permet de leur créer une biographie, parfois calquée sur la vie d’une personne illustre, inspiratrice du nom donné à l’animal. L’autre aspect développé est celui de l’animal prenant une assertion rituelle, édictée par des croyances magico-religieuses.

Intervention du 16 avril 2019. Journée d'étude "Plus vif que mort !" organisée par l'association des élèves conservateurs de l'INP.