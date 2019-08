De l'animal sacrifié à l'animal sublimé : l'animal vivant dans l'art contemporain (1/3)

Crédits : CC BY Claudius K.

Intervention de Cyrille BRET, professeur d’histoire de l’art

Posant la question de l’insecte – ou espèce assimilée – en contexte muséal, Cyrille Bret contextualise leur présence dans la continuité des tentatives de dé-objectification de l’art des années 1960 et de l’émergence des pratiques performatives (events Fluxus, happenings et environnements). S’appuyant sur l’utilisation des larves de trichoptères par Hubert Duprat et des araignées par Tomás Saraceno, Cyrille Bret aborde les pratiques de conservation du vivant en contexte muséal, qui deviennent aussi des pratiques de production.

Intervention du 16 avril 2019. Journée d'étude "Plus vif que mort !" organisée par l'association des élèves conservateurs de l'INP.