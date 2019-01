Le journal de bord de René Coty

Crédits : Crédits CC. by BNF (public domain) via Wikimedia Commons.

Avocat républicain, poilu de 14-18, parlementaire de la IIIe République et dernier président de la IVe République : derrière le chef de l'État « qui inaugure les chrysanthèmes », selon la formule du général de Gaulle, René Coty s'avère un observateur lucide d'une société française qui naît dans les tranchées de la Grande Guerre et meurt à la veille de Mai-68.

Cette dimension du personnage aurait été oubliée sans son Journal, versé aux Archives nationales par Benoît Duteurtre en 2013, au nom des descendants du président Coty. Cette écriture du for privé, largement développée parmi les élites depuis le XVIIIe siècle, connaît de nouveaux développements au XXe siècle à la croisée de la « société de communication » et de la « société de conservation ». Si le Journal du septennat de Vincent Auriol, prédécesseur de René Coty à la magistrature suprême, a longtemps été tenu pour l'archétype de ce genre littéraire sous la plume de responsables politiques, le Journal de René Coty permet d'en dessiner de nouveaux contours archivistiques et patrimoniaux.

Par leur matérialité même, ces journaux des présidents de la IVe République diffèrent. Vincent Auriol aurait enregistré avec un magnétophone, caché sous son bureau élyséen, à l'insu de ses interlocuteurs, ses entretiens qu'il aurait ensuite transcrits « à froid ». René Coty, au contraire, tient depuis l'entre-deux-guerres son Journal « à chaud », alternant considérations personnelles et politiques, mais il s'astreindra à une certaine discrétion pour évoquer ses activités de chef de l'Etat. Ceci confère une tonalité intime et inédite à ce document si longtemps confidentiel. En marge de ce Journal, René Coty rédige dans ses carnets aphorismes et pensées politiques ou philosophiques, comme autant de laboratoires des conceptions politiques qui l'habitent au fil des années et des épreuves que traversent les Républiques en France.

Des écrits quotidiens que, quasiment tous les soirs voire tous les jours, René Coty tenaient ; en déplacements, au Havre ou à Paris […]

Présentation des archives de presse concernant René Coty, par Jean-Pierre Bat, alors chargé d'études documentaires, Archives nationales, et Benoît Duteurtre, écrivain : dans l'intimité d'un président trop souvent oublié par la postérité et dont ces traces manuscrites redessinent peu à peu la silhouette dans l'histoire de France du XXe siècle. Intervention enregistrée le 30 juin 2014 dans le cadre du cycle « Trésors du patrimoine écrit ».