Le monde tel qu'on le voyait au XVIe siècle

Dans le goût de l’époque, c’est l’univers qu’il cherche à décrire, donnant à voir bien davantage qu’un essai de géographie. Habile navigateur capable de s’orienter grâce à la position des astres, formé à l’école de cartographie de Dieppe, il est l’auteur d’un magnifique atlas manuscrit richement enluminé, qu’il dessine et peint pour l’amiral de France Gaspard de Coligny, au retour des voyages qu’il fait entre 1552 et 1556, notamment au Brésil. Composée de 56 cartes commentées, dont 6 planisphères, l’oeuvre de Le Testu se veut un état de la connaissance d’un monde bouleversé par les grandes découvertes. Elle témoigne également d’une approche portée par la mythologie, griffons et licornes, Amazones et Cyclope peuplant les pages de l’ouvrage, sans doute comme l’imaginaire de ses lecteurs privilégiés…

Le manuscrit est à découvrir sur Gallica.

Une conférence enregistrée en avril 2018.

Jean-François Dubos, conservateur du patrimoine, chef du département de la bibliothèque du SHD.