La fabrique du patrimoine rural comme objet patrimonial

Dans une perspective européenne et avec une volonté prospective, ce colloque veut témoigner de l’évolution progressive de l’organisation de l’Inventaire général du patrimoine culturel.

Cinquante ans après sa création et dix ans après l’adoption de la loi de décentralisation transférant aux régions la responsabilité de l’Inventaire, il est essentiel de revenir sur les apports de ce dernier et de mettre en perspective la question de la connaissance au sein de la filière patrimoine en tenant compte de l’ensemble des acteurs, afin de mettre en lumière les fonctions contemporaines de l’Inventaire au regard d’autres institutions patrimoniales européennes.

Intervention de Pascal Liévaux, docteur en histoire de l'art, conservateur en chef du patrimoine, chef du département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique, direction générale des patrimoines lors du colloque "1794 - 1964 - 2004 - 2014 - Dynamiques d'une "aventure de l'esprit" : l'Inventaire général du patrimoine culturel" organisé en 2014 par la direction générale des patrimoines (DGP), l'Institut national du patrimoine (Inp), le Centre d'études sur la coopération juridique internationale (CECOJI-CNRS) et l'Association des conservateurs régionaux de l'Inventaire (ACRI) avec le concours de l'Association des régions de France (ARF) et en partenariat avec l'Institut Central pour le Catalogue et la Documentation (ICCD).