La mise en scène des "classiques" face au poids de l'imaginaire collectif

Formé à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des Métiers d'arts Olivier de Serres et au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Éric Ruf est administrateur général de la Comédie-Française depuis août 2014. Acteur, metteur en scène et scénographe, il entre dans la Maison de Molière en tant que pensionnaire le 1er septembre 1993, en devient le 498e sociétaire le 1er janvier 1998 et sociétaire honoraire à sa nomination aux fonctions d’administrateur général. Il y mène une politique artistique où se côtoient grands maîtres de la mise en scène (Ivo van Hove, Deborah Warner, Alain Françon, Christiane Jatahy, Stéphane Braunschweig, Robert Carsen, Lars Norén…) et talents émergents (Julie Deliquet, Chloé Dabert, Marie Rémond, Maëlle Poésy, Louise Vignaud…). « La mission de l’administrateur, dit-il, est de rêver les mariages les plus fertiles entre le répertoire choisi et les visions d’artistes invités à les mettre en scène. On y pratique avec bonheur l’art de la mixité – antique, classique, moderne, contemporain, qu’importe – l’essentiel est que ce théâtre soit toujours plus disant que la réalité et qu’il nous y ramène à force de détours. Le spectacle est notre dessein commun, la part offerte de la ruche bourdonnante qu’est notre Maison ».