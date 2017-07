La numérisation des écrits de la grande guerre

Témoignages essentiels pour l’Histoire, les testaments de poilus et autres écrits produits durant la guerre 14-18 font l’objet de nombreuses collectes en vue de leur numérisation. Grâce à ce procédé, la BnF etles Archives Nationales assurent la pérennité et la diffusion de ces documents.

Les résultats présentés sont la première étape d’une enquête plus vaste dans les fonds des notaires parisiens. Trois études ont été systématiquement dépouillées entre 1914 et 1922, apportant une moisson de 150 testaments, tous olographes. L’examen diplomatique de ceux-ci permet tout d’abord d’expliquer la procédure d’enregistrement de ces testaments, qui bénéficient de dispositions particulières liées au statut des morts pour la France et au cas complexe des disparus. D’autre part, l’étude du corpus met en évidence les spécificités formelles de ces testaments écrits dans le contexte de la mobilisation, du combat au front ou du retour temporaire à l’arrière : l’urgence de la situation se répercute sur les caractères externes et internes de ces documents. Enfin, l’examen du contenu des testaments permet d’y déceler la possibilité d’une mort imminente, sentiment bien présent dès le 2 août 1914, et qui interroge sur la nature du consentement général à la guerre, thèse encore dominante dans l’historiographie.

La conférence permettra également de présenter en détail l’édition critique, mise en ligne quelques jours auparavant, d’un échantillon significatif de ces testaments de Poilus parisiens, morts pour la France entre 1914 et 1922. Les 134 testaments retenus, dont le texte, encodé en XML/TEI, sera disponible en regard des images numériques, et accessible via divers dispositifs de navigation et deux index, permettront aux lecteurs de saisir le potentiel de ces écrits personnels pour approcher l’état d’esprit des combattants, alors que la perspective de la mort à la guerre est bien présente dans le secret de leur cœur.

En parallèle de cette action, en novembre 2014 la Bibliothèque Nationale de France effectuait la Grande Collecte, visant à numériser tous les témoignages écrits de la Première Guerre Mondiale provenant de particuliers afin de présenter cette guerre sous un nouveau jour.

Le cycle de conférences "Trésors du patrimoine écrit à la loupe. Les manuscrits de la Bibliothèque nationale de France et les documents des Archives nationales" est organisé par l’Institut national du patrimoine, la Bibliothèque nationale de France et les Archives nationales.