La restauration du patrimoine en Chine : le temple Ming de Gongshutang

Le temple de Gongshutang est situé dans la province du Shaanxi, berceau de la civilisation chinoise. Sur la structure de bois du temple construit vers 1403-1424 sont conservés des décors peints et laqués, d’un raffinement extrême, qui témoignent de techniques oubliées et d’un art consommé.

L’institut national du patrimoine a été sollicité pour apporter son expertise dans la formation et la restauration des matériaux anciens en organisant en octobre 2019 un chantier-école encadré par des experts chinois et français associant des élèves restauratrices en spécialité peinture et des professionnels chinois.

Cette coopération patrimoniale avec l'Institution de protection du patrimoine de la province du Shaanxi bénéficie du soutien de la Fondation des sciences du patrimoine et de l’Ambassade de France en Chine.