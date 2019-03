L’apport des technologies numériques à l’Art

Si le développement des technologies numériques a imposé l’adoption de nouveaux outils en matière de conservation et de restauration, il a également occasionné le renouvellement des méthodologies de recherche sur les patrimoines en France.

Crédits : Crédits CC by Gampe via Wikimedia

Comme l’explique, ici, Livio De Luca, directeur de recherche au CNRS et directeur de l’UMR (CNRS/MMC) MAP (Modèles et simulations pour l’Architecture et le Patrimoine), ces outils technologiques offrent la possibilité de mettre en relation des données acquises dans des instants temporels différents.

Ainsi, ces analyses permettent de mieux comparer les collections mais également de juger de l’état de conservation de certains objets patrimoniaux en collectant de multiples données. Parmi ces procédés on retrouve : la numérisation, la modélisation géométrique, la robotique ou encore la photogrammétrie ; chacun ayant permis des avancées extraordinaires.

Il est évident qu’aujourd’hui les nouvelles technologiques ouvrent des possibilités, des chances de création, d’éducation, de partage des connaissances […]

Intervention enregistrée le 6 mai 2015 dans le cadre du colloque « Les politiques de recherche sur les patrimoines en France aujourd'hui »