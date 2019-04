Le Chantier du Grand Louvre à travers les archives de la présidence de François Mitterrand

Crédits : Crédits CC by Benh LIEU SONG via wikimedia commons

Parmi les évolutions connues par le musée, on note l’importance du projet du « Grand Louvre » et de ses travaux, lancés par François Mitterrand au cours de ses deux septennats. Les archives de la présidence de ce dernier témoignent à leur manière de l’importance de ce chantier monumental ; plus que pour tout autre, la marque du président y est très présente et montre l’attention toute particulière qu’y a porté le chef de l’État.

Conférence par Jean-Charles Bédague, conservateur aux Archives nationales, et Bernard Latarjet, conseiller du directeur général pour "Marseille-Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture".