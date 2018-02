Le métier de conservateur. Comment conserver le patrimoine scientifique ? Le museum d’histoire naturelle du Havre

Après six mois de travaux, le Museum d’histoire naturelle de Havre a rouvert ses portes en été 2017. A travers le témoignage de Cédric Crémière, ancien élève du l’INP et directeur du museum, c’est l’occasion de revenir sur le métier de conservateur du patrimoine scientifique, technique et naturel.

Très riche et diversifié, le patrimoine scientifique technique est naturel constitue à lui seul plus de la moitié des collections nationales, mais reste cependant peu connu du grand public. Ayant trait à de nombreux domaines scientifiques comme la géologie, la biologie ou encore la paléontologie, ces objets nécessitent des modalités de conservation et d’exposition bien spécifiques. Ces collections constituent avant tout une source d’informations inestimable pour les chercheurs et les scientifiques. Le parcours de Cédric Crémière, en poste au museum depuis plus de 11 ans, permet de voir l’évolution des enjeux liés à la conservation et à la diffusion de ce patrimoine.

Nos métiers, s’ils ont une part de recherche, sont des métiers, et c’est ce qui en fait leur intérêt, à forte diversité, avec ce mélange de diffusion, de recherche, voire d’accompagnement de politiques publiques culturelles

Intervention enregistrée le 15 avril 2015 dans le cadre du colloque « Les politiques de recherche sur les patrimoines en France aujourd'hui »

Etablissement d’enseignement supérieur sous la tutelle du ministère de la Culture, l’Institut national du patrimoine forme les conservateurs du patrimoine de l’Etat, des collectivités territoriales et de la ville de Paris

La formation initiale d’application des conservateurs est accessible via un concours de la fonction publique de l’Etat, des collectivités territoriales et de la ville de Paris de catégorie A. Une fois admis, l’élève conservateur du patrimoine suit un cursus de 18 mois, faisant alterner stages et enseignements. Dès la présentation du concours, les élèves ont le choix entre cinq formations : Musées, Archives, Archéologie, Monuments Historiques – Inventaire et Patrimoine scientifique technique et naturel. Leurs missions sont le classement, l’étude, la conservation, la valorisation et l’enrichissement du patrimoine national.