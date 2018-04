Comment faire vivre les collections d’un musée ? Le cas du MUCEM

Cette mission se manifeste par des expositions permanentes et temporaires, mais aussi par la mise en place d’actions pédagogiques, d’évènements et à travers l’ouverture des réserves aux chercheurs. Supports culturels et scientifiques, les collections sont régulièrement enrichies et documentées, selon une orientation définie par le conservateur. L’Institut national du patrimoine propose d’aborder leur gestion et leur valorisation au quotidien à travers le témoignage d’Emilie Girard, ancienne élève de l’INP et conservateur au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, qui s’occupe des collections et des réserves du musées depuis 11 ans.

Il existe deux moyens d’enrichir les collections : faire des campagnes collectes […] et suivre les actualités du marché de l’art.

Intervention enregistrée le 17 février 2014 dans le cadre du colloques « Le conservateur du patrimoine, acteur de l’Education artistique et culturelle »

