Conservateur de l’archéologie : de la fouille à la valorisation

Si dans l’imaginaire collectif l’archéologie se résume à la fouille et à la découverte de vestiges, le quotidien de ses scientifiques est bien plus diversifié. La conférence proposée revient la place de l’archéologie française dans la politique française du Patrimoine.

Crédits : CC by Quantin Missault NC ND

Quelle soit préventive ou programmée, l’archéologie s’effectue selon des axes bien précis. Les conservateurs ont donc pour mission le contrôle scientifique et technique des fouilles. Celles-ci ont en effet un intérêt pour la recherche et la valorisation du patrimoine et des territoires : les produits de ces fouilles seront dans un premier temps étudiés avant d’être éventuellement exposés dans des collections.

Le conservateur fait alors la liaison entre savoirs scientifiques, réglementation administrative, objets patrimoniaux et public. Autour d’une table ronde, Marc Drouet (sous-directeur de l’archéologie, direction générale des patrimoines) ; Stéphane Deschamps (conservateur régional de l’archéologie, DRAC Bretagne) ; Jean-Olivier Guilhot (inspecteur général des patrimoines, direction générale des patrimoines) ; Pascal Depaepe (directeur scientifique, INRAP) exposent le rôle du ministère de la culture dans le domaine de l’archéologie et les prescriptions qu’il donne aux conservateurs.

Camille de Montalivet recommandait déjà de ne choisir que les fouilles qui seraient jugées nécessaires […] en rappelant que fouiller n’est pas une fin en soi.

Table ronde enregistrée le 14 octobre 2013 dans le cadre du colloque « L’archéologie en France et à l’étranger : acteurs et enjeux. »