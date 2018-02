Le métier de conservateur. L’institut national du patrimoine : une spécificité française

Jean-Pierre Bady, premier directeur de l’école nationale du patrimoine, revient sur la création de cette institution qui est une spécificité française.

Le modèle français […] est un exemple spécifique, très original et qui n’existe pas dans les autres pays européens.

C’est alors l’occasion d’étudier les formations proposées à l’étranger, grâce aux témoignages de conservateurs européens.

Table-ronde présidée par Jean-Pierre Bady, premier directeur de l’Ecole nationale du patrimoine Avec Isabelle Balsamo, chef de l’Inspection générale des patrimoines, direction générale des patrimoines ; Xavier Bray, conservateur à la National Gallery, Londres ; Laurent Le Bon, directeur du Centre Pompidou-Metz ; Karolina Lewandowska, conservateur, présidente de la Fondation Archeologia Fotografii , Varsovie ; Angelika Menne-Haritz, vice-présidente du Bundesarchiv, Berlin ; Umberto Pappalardo, professeur à l’université « Suor Orsola Benincasa » de Naples ; Enrique Varela Agüi, sous-directeur général des musées nationaux, ministère de la culture d’Espagne

Conférences enregistrées le 23 novembre 2010 dans le cadre du colloque « Conserver, restaurer demain. Quelles formations pour quels métiers ? »

Au travers de ce documentaire, découvrez le département des conservateurs de l’Institut national du patrimoine et les témoignages d’élèves conservateurs.

Etablissement d’enseignement supérieur sous la tutelle du ministère de la Culture, l’Institut national du patrimoine forme les conservateurs du patrimoine de l’Etat, des collectivités territoriales et de la ville de Paris

La formation initiale d’application des conservateurs est accessible via un concours de la fonction publique de l’Etat, des collectivités territoriales et de la ville de Paris de catégorie A. Une fois admis, l’élève conservateur du patrimoine suit un cursus de 18 mois, faisant alterner stages et enseignements. Dès la présentation du concours, les élèves ont le choix entre cinq formations : Musées, Archives, Archéologie, Monuments Historiques – Inventaire et Patrimoine scientifique technique et naturel. Leurs missions sont le classement, l’étude, la conservation, la valorisation et l’enrichissement du patrimoine national.