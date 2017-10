Le métier de restaurateur. Comment restaurer des dioramas ?

A travers l’exemple des dioramas et des maquettes en papier, l’Institut national du patrimoine présente les enjeux auxquels doivent faire face les restaurateurs spécialisés dans les arts graphiques et les livres.

En plus des difficultés liées à la fragilité des papiers et à la détérioration des dessins, le cas des dioramas présente des problématiques liées à leurs conceptions en trois dimensions. Les témoignages des restaurateurs du patrimoine Vincent Farelly, spécialité « Arts graphiques », et Lucile Dessennes, département des Arts du spectacle à la BnF permettent d’étudier deux cas concrets.

Intervention enregistrée le 15 décembre 2011 à l’occasion du colloque « Les jouets au musée. Conserver, restaurer et exposer les collections de jouets »

A travers cette vidéo, Vincent Farelly, alors encore élève restaurateur, évoque son travail de restauration sur une maquette en papier.

