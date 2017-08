Le métier de restaurateur. La restauration des sculptures

Les restaurateurs doivent donc être à-même d’analyser les causes des dégradations pour trouver une solution pérenne qui garantisse l’intégrité de l’œuvre sans pour autant rétablir son « état originel », ce qui occulterait une partie de son authenticité.

Leur formation inclue la maîtrise du bois, du marbre, du plâtre ou encore du jade. D’intérieur ou d’extérieur, monumentales ou miniatures, les sculptures se présentent sous une diversité de formes et de supports. Leur restauration nécessite alors des compétences variées et un travail de précision. Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine au Château de Versailles, expose le cas des sculptures en plein air dans les jardins.

On a des détails dans l’épiderme du marbre, qui, si l’œuvre était restée à Versailles, n’existeraient plus, ne seraient plus perceptibles aujourd’hui.

Intervention enregistrée le 07 octobre 2010 dans le cadre du colloque « La conservation et la restauration des jardins historiques »

Anaïs Gailhbaud, désormais restauratrice du patrimoine spécialité sculpture, explique ici les étapes de restauration d'une sculpture composite.

Etablissement d’enseignement supérieur sous la tutelle du ministère de la Culture, l’Institut national du patrimoine forme les restaurateurs du patrimoine de l’état.

La formation vise à doter, en 5 ans, des professionnels d'un très haut niveau de compétence et capables de mener de bout en bout, et de documenter de manière exhaustive, une intervention complexe de restauration, de l'étude préalable à la réalisation, dans le respect d'une déontologie exigeante. Elle les prépare aussi aux adaptations nécessaires que la vie professionnelle leur imposera. Les élèves ont le choix entre sept spécialités : Peinture, Sculpture, Arts graphiques et livre, Photographie, Textiles, Arts du feu ou Mobilier.