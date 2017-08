Le métier de restaurateur. Restaurer du mobilier composite : le cas de la marqueterie Boulle

Le restaurateur doit alors faire appel à ses connaissances scientifiques pour trouver des procédés de nettoyage et de collage qui respectent chacun des éléments constituant le meuble.

Ebéniste du roi, André-Charles Boulle est le premier à incorporer du métal et l’écaille de tortue dans la marqueterie française. Si cette technique est révolutionnaire, elle engendre de nombreuses contraintes au moment de la restauration du mobilier. Roberta Cortopassi, conservatrice en chef, chef de la filière arts décoratifs au C2RMF, et Marc-André Paulin, chef de travaux d’art au C2RMF présentent l’avancée de leur recherche quant aux procédés de restauration.

Le mobilier Boulle, présente, par sa technique de fabrication, des problématiques qui lui sont spécifiques.

Intervention enregistrée le 29 janvier 2016 dans le cadre du colloque « Mobiliers, ensembles, décors. Conserver, restaurer, faire vivre »

