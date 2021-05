Le patrimoine au temps du confinement. Anticiper l’histoire. Collectes d’archives

Les archives municipales de Beaune lançaient le même jour un appel similaire. Les Archives de France s’en faisaient l’écho et bientôt un grand nombre de services d’archives, se lançaient dans l’aventure relayée par la presse nationale tandis que la bibliothèque nationale de France (BNF) archivait les contenus en ligne.

Interventions de Pascal Tanesie et Alexandre Faye, département du dépôt légal à la BNF, de Sarah Lessire, coordinatrice du projet et secrétaire de l’association des archivistes francophones de Belgique Asbl, et Lionel Vanvelthem, archiviste à l'Institution d'histoire ouvrière, économique et sociale, de François Petrazoller, directeur des Archives des Vosges et Anne-Claire Bourgeon, conservatrice du patrimoine, responsable chargée de la collecte et du traitement des fonds, aux archives du Monde du travail (Roubaix), Pauline le Clere et Valérie Marchal, Perles d'Histoire, agence d’ingénierie patrimoniale.

Interventions enregistrées le 29 janvier 2021