Le patrimoine au temps du confinement. Les collectes participatives des musées

Pour commencer à conserver la mémoire de cet événement exceptionnel et peut-être déjà en construire l’histoire et en proposer un récit, les musées ont sollicité les citoyens pour des collectes participatives dans le but de recueillir les traces de l’événement.

Cette table ronde présente les collectes participatives organisées par le MUCEM, le Museum of London, le Musée de la Vie wallonne de Liège et le Munaé (Musée national de l’Éducation) à Paris.

Interventions d’Emilie Girard et Aude Fanlo, respectivement directrice scientifique, responsable du département de la recherche au Mucem, de Beatrice Behlen, conservatrice, responsable des collections mode et arts décoratifs au Museum of London, d’Alexandre Lambrette, responsable de la médiation culturelle au Musée de la Vie wallonne à Liège et de Georgia Santangelo, chargée de conservation et de recherche au MUNAÉ.

Interventions enregistrées le 29 janvier 2021