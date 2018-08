La carte du télégraphe Chappe

Crédits : Crédits CC. Public domain Via Wikimedia Commons

Cette dernière fut, comme les 1 800 plans, cartes et dessins du fonds de la Secrétairerie d’Etat consulaire et impériale conservés aux Archives, présentée à l’Empereur Napoléon afin d’éclairer ses décisions en matière d’aménagement du territoire et de communication.

Il permet de transmettre en quelques minutes, une dépêche, d’un point à un autre relativement éloigné […]

Intervention de Samuel Gibiat, enregistrée le 18 janvier 2018 dans le cadre du cycle de conférences "Trésors du patrimoine écrit " avec les Archives nationales et deux nouveaux partenaires : les Archives diplomatiques et le Service historique de la Défense (SHD).