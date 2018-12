Les dessins de Roland Barthes

Plus de 380 dessins de Roland Barthes ont rejoint la Bibliothèque nationale de France.

Cette conférence est l’occasion de découvrir une œuvre graphique pour l’essentiel inédite.

Interventions de Marie-Odile Germain, conservateur général, et Guillaume Fau, conservateur, département des manuscrits, service moderne et contemporain, Bnf, et Céline Flécheux, maître de conférences en esthétique à l’université Paris-Diderot ; enregistrée le 30 juin 2014 dans le cadre du cycle « Trésors du patrimoine écrit ».