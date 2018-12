Comment conserver et exposer les jouets en plastique ?

Crédits : Crédits CC by Matema

Objets à la fois esthétiques, artisanaux, mais surtout supports à un univers imaginaire, les jouets ne sont pas des oeuvres comme les autres et leur mise en valeur nécessite un travail particulier de la part du restaurateur, du conservateur et du scénographe.

Intervention de Claire Berthommier, alors en Master 2 de conservation préventive du patrimoine à Paris I et aujourd’hui chargée des collections au musée des tissus et de arts décoratifs de Lyon ; enregistrée le 16 décembre 2011 dans le cadre du colloque « Conserver, restaurer et exposer les collections de jouets ».