Acquis en 2013, par la Bibliothèque Nationale de France, l’Agenda 1906 de Marcel Proust est un trésor du patrimoine écrit français. Il permet d’entrer dans l’intimité de l’auteur et de comprendre sa logique d’écriture.

Crédits : Crédits CC by The3cats, via wikimediacommons

Il se présente sous la forme de notes plus ou moins développées, renvoyant allusivement à divers passages de ses cahiers, carnets et placards. Il est à ce titre représentatif de la méthode de travail « rayonnante » de Proust. Il comprend aussi une véritable curiosité, peut-être d’ordre autobiographique : les notes, datées 11-14 août, d’une filature dans Paris, qui reste à élucider.

Présentation par Guillaume Fau, conservateur en chef au département des Manuscrits, Bibliothèque nationale de France, Nathalie Mauriac, directrice de recherche et responsable de l’équipe Proust, Institut des textes et des manuscrits modernes (ITEM-CNRS), Pyra Wise, ITEM‑CNRS, et Françoise Leriche, ITEM-Université de Grenoble. Intervention enregistrée le 11 mars 2015 dans le cadre du cycle « Trésors du patrimoine écrit ».