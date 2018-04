Les manuscrits japonais ou l’art du récit illustré. Extrait du Dit du Genji, copyright

Le Dit du Genji est un roman composé peu après l’an mil par une dame de la cour de Heian, au Japon. Il célèbre la vie et les amours d’un personnage fictif, le prince Genji, de sa jeunesse à sa mort, et décrit les rites, cérémonies, luttes de pouvoir et pratiques artistiques à la cour impériale. Considéré comme un texte majeur de la littérature classique, il est diffusé jusqu’au début du XVIIe siècle sous forme de manuscrits ; ses épisodes les plus marquants font l’objet de mise en images sous divers formats (rouleaux, éventails, paravents, etc.).

La conférence présentera une série d’albums contenant 200 peintures du Dit du Genji, datant du XVIIe siècle. Ils ont été acquis dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le bibliophile Auguste Lesouëf (1829-1906), puis légués à la Bibliothèque nationale en 1913 avec l’ensemble de sa collection. Ce dernier, passionné de manuscrits à peintures occidentaux et orientaux, remarque la qualité de ces miniatures : elles témoignent pour lui d’une culture brillante et d’un passé aristocratique dont il veut garder les vestiges.

Conférence par Véronique Béranger, département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, et Estelle Leggeri-Bauer, maître de conférences au département de japonais de l’INALCO, enregistrée le 28 février 2017 dans le cadre du cycle « Trésors du patrimoine écrit à la loupe ».

A travers une étude des pigments et du papier, l’analyse du Rouleau des mérites comparés du riz et du saké abordera plus en détails la réalisation technique de ce type de peintures. Quatre peintures font alterner, dans des couleurs intenses, des scènes de repas et des scènes de cuisine, avec comme message sous-jacent une leçon de morale invitant à la modération.

En 2018, l’Institut national du patrimoine poursuit le cycle de conférences "Trésors du patrimoine écrit " avec les Archives nationales et deux nouveaux partenaires : les Archives diplomatiques et le Service historique de la Défense (SHD). Lors de ces conférences consacrées aux trésors du patrimoine écrit, conservateurs, historiens, chercheurs, partagent avec les étudiants, amateurs et spécialistes leur savoir autour de manuscrits et de documents originaux, qui sortent exceptionnellement des magasins des Archives nationales et des réserves des Archives diplomatiques et du SHD.

Les conférences ont lieu à l'Institut national du patrimoine, Auditorium de la Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, le jeudi à 18h15. Entrée libre.

En savoir plus