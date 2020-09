Pourquoi dit-on que l’Histoire commence en Mésopotamie ?

Ce territoire est aujourd’hui divisé entre la Turquie, la Syrie et principalement l’Irak. Il tire son nom du grec mesos, « au milieu », et potamos, « fleuve », soit « entre-fleuves » du fait de sa situation entre l’Euphrate et le Tigre. L’élaboration de ce système va de pair avec le développement du phénomène urbain, au sein duquel la figure royale, légataire du pouvoir divin sur terre, est centrale. Les archives et la grande variété de leur nature (inventaires, listes dynastiques, annales, récits mythologiques), constituent le matériau de travail de l’historien, dont la tâche principale consiste en l’étude de sources écrites.

Inaugurée au Louvre-Lens en novembre 2016, une exposition intitulée « L’histoire commence en Mésopotamie » a été l’occasion d’expérimenter plusieurs manières nouvelles de présenter l’archéologie mésopotamienne. Pour ce faire, on a notamment développé et mis en place divers dispositifs numériques dont une visite virtuelle du site assyrien de Khorsabad conçue exprès pour l’exposition, ou encore une projection immersive et sonore autour de la Mésopotamie dans l’imaginaire moderne. Le musée du Louvre entendait ainsi montrer l’importance fondamentale de ce patrimoine mondial, alors qu’il est aujourd’hui menacé par la situation tragique au Moyen-Orient.

Intervention Ariane Thomas, conservateur au musée du Louvre enregistrée le 21 avril 2017 dans le cadre du colloque « Ce qu’exposer veut dire 5° édition ».