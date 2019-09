Pierre Lemarquis, neurologue, présente dans cet entretien ses recherches sur l’impact du Beau sur le cerveau, du contact avec une œuvre d’art et la musique en particulier.

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous rencontrons une œuvre d’art ? Pourquoi les ateliers de création artistique, les visites de musées et les sorties au concert se développent-elles de plus en plus pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ? Nos émotions, notre humeur, notre capacité de concentration, notre mémoire sont en effet stimulés par le Beau. Si l’art ne guérit pas, il a cependant le pouvoir de modeler notre cerveau.

Nous allons tenter de comprendre cette relation particulière avec Pierre Lemarquis, neurologue, membre de la Société de neurophysiologie clinique de langue française et de l’Académie des sciences de New-York, et attaché d’enseignement à l’université de Toulon dans le cadre du diplôme d’éthologie dirigé par Boris Cyrulnik. Ancien organiste et petit chanteur à la croix de Lorraine, il est également vice-président de l’orchestre de chambre des Harmonies d’Orphée, co-fondateur du Festival Musica Classica (Haute-Corse).