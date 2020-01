Madeleine Vionnet, puriste de la mode

Figure phare de la haute couture parisienne de l’entre-deux-guerres, Madeleine Vionnet (1876-1975) a bouleversé l’esthétique de la silhouette féminine. Après un apprentissage en Angleterre, puis à Paris chez les soeurs Callot et chez Jacques Doucet, elle ouvre sa maison de couture en 1912. Avant-gardiste, elle demande à ses mannequins de défiler sans corset et, dit-on, pieds nus.

Sa carrière est marquée par la recherche de liberté, à travers une parure d’un grand raffinement, proche du drapé antique, qui libère le corps pour mieux valoriser ses formes naturelles. Madeleine Vionnet a radicalement transformé la conception du vêtement, basé sur la coupe en biais, naturellement fluide. Elle est une référence incontournable pour de nombreux créateurs d’aujourd’hui, d’Azzedine Alaïa à Yohji Yamamoto.

Grâce à une donation de Madeleine Vionnet à l’Union Française des Arts et du Costume en 1952, Le MAD conserve le principal fonds public, avec plus de 200 robes et des archives exceptionnelles.