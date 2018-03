Manuscrits et travaux préparatoires : trésors du patrimoine écrit

Illustrés, raturés ou encore soigneusement tenus, les manuscrits et les feuillets préparatoires sont la face cachée des ouvrages. Ils permettent de suivre leur genèse et leur évolution, mais aussi d’entrer dans l’intimité de l’auteur et de comprendre sa logique d’écriture.

Pièces uniques souvent très fragiles, les manuscrits ne sont que rarement accessibles au public. Pour palier cela, de nombreuses actions de numérisation des collections sont effectuées : celle des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, réunis dans les bibliothèques de Genève, de l’Assemblée nationale et la Bibliothèque nationale de France, en est l’exemple.

Un autre atout de la numérisation pour le conservateur est la certitude de respecter une des dispositions importante du code international de déontologie des archivistes « les archiviste facilitent l’accès aux archives du plus grand nombre possible d’utilisateurs et offrent leurs services avec impartialité ».

Interventions de Barbara Roth, alors conservatrice des manuscrits et des archives privées de la Bibliothèque de Genève, Pierre Jouin, chef de division de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale et Michèle Sacquin, département des Manuscrits de la BnF enregistrées le 30 mars 20110 dans le cadre du colloque « La numérisation du patrimoine écrit. Du projet à sa mise en œuvre : l’exemple d’ « Europeana Regia ».

L'Inp, la BnF et les Archives nationales organisent chaque année un cycle de conférences consacrés aux trésors du patrimoine écrit. Conservateurs, historiens de l'art, spécialistes des textes et restaurateurs partagent avec les étudiants, amateurs et curieux leur savoir et leur passion autour de manuscrits et de documents originaux, qui sont exceptionnellement sortis des réserves de la BnF et des magasins des Archives nationales.

Entretiens de Marie-Laure Prévost, responsable des manuscrits français, BnF et Dominique Saligny, restaurateur, BnF au sujet du manuscrit Les travailleurs de la mer, de Victor Hugo

Entretiens-vidéo avec Anne Mary, conservateur au département des Manuscrits, BnF, et Sün Evrard, relieur, au sujet du manuscrit L’écume des jours, de Boris Vian.

Entretiens de Marie-Laure Prévost, responsable de la section moderne, département des manuscrits, BnF, Michel Amandry, directeur du département des Monnaies, médailles et antiques, BnF, et Pierre Vidal, historien, à propos du manuscrit Salambô, de Gustave Flaubert.