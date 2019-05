Patrimoines spoliés : entre recherche de provenance et restitution (1/3)

La recherche de provenance, champ spécifique de l’histoire de l’art, suscite depuis une quinzaine d’années une attention accrue, tant auprès des spécialistes que d’un public plus large.

Elle explore l’histoire et l’origine d’une œuvre d’art suivant des approches qui peuvent varier selon le contexte – commercial, universitaire ou muséal.

Depuis la signature de la déclaration de Washington en 1998, et à travers des restitutions spectaculaires comme celle du tableau Scène de rue de Ernst Ludwig Kirchner issu de la collection Hess, le soutien à la restitution aux héritiers Flechtheim et la découverte récente du Trésor artistique de Munich, la recherche de provenance a pris une place croissante dans la conscience collective. Elle fait toutefois l’objet de controverses plus vives que jamais.

Si la Seconde guerre mondiale n’a accordé aux musées de France qu’un statut de témoins des spoliations, la Libération leur a donné un rôle plus actif. En effet, dans l’immédiate après-guerre, un grand nombre d’œuvres d’arts confisquées sur le territoire du IIIe Reich, ce sont retrouvées stockées dans des musées en attendant d’être restituées à leurs ayant-droits.

Intervention de Vincent Lefèvre, conservateur en chef du patrimoine, sous-directeur des collections, Service des musées de France ; enregistrée le 2 juin 2016 dans le cadre du colloque « Patrimoines spoliés. Regards croisés France – Allemagne ».