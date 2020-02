Patrimoines spoliés pendant la période du nazisme (1/3)

Lorsqu’on évoque les archives relatives aux spoliations, on fait référence d’une part aux fonds de 1939 à 1945 et plus précisément aux ressources du Commissariat générale aux questions juives et d’autre part au service de restitution des biens des victimes des lois et des mesures de spoliations. Monique Leblois-Péchon présente ici les inventaires détaillés ainsi que les bases de données, des Archives Nationales, relatives à ces spoliations et opérations de restitutions.

Intervention de Monique Leblois-Péchon, chargée d'études documentaires au département de l'Exécutif et du Législatif, Archives nationales, enregistrée le 2 juin 2016 dans le cadre du colloque « Patrimoines spoliés. Regards croisés France – Allemagne ».